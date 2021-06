Hijo de Xavier Ortiz se quería quitar la vida, revela su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Carisa de León, ex pareja del fallecido Xavier Ortiz, reveló que el hijo del ex integrante de Garibaldi escribió una carta que la hizo temer por la vida del niño, a casi un año del deceso del artista.

En entrevista para el programa Ventaneando, De León relató el momento en que descubrió que su pequeño hijo no tenía ganas de vivir.

“La cartita que encontramos, que fue la alerta así super roja, era que de ‘me quiero ir con mi papá’, entonces eso nos tenía muy asustados, y yo pues sí temía que realmente llegar al punto donde pudiera dejar de verlo, porque yo la verdad veía que él sí se quería ir con su papá”, contó.

Sobre el contenido del mensaje, Carisa contó: “dibujó a su papá, decía que estaba muy triste, que se quería ir con su papá y que no quería seguir vivo”.

Asimismo, la ex de Ortiz manifestó que el niño no le negó sus intenciones de morirse, pues al momento de preguntarle sobre la carta que escribió, el niño le contestó: “pues sí mamá, pues sí quisiera”.

De la misma manera, Carisa comentó que notó en su hijo algunas actitudes que Xavier mostró antes de quitarse la vida.

“Veía que empezaba a tartamudear, que hablaba muy bajito, esas eran cosas que yo cuando vivía con Xavier al final también pude identificar, pero que en ese momento yo no sabía que estas eran alertas. Problemas para dormir, irritabilidad, falta de hambre; cuando ya se juntaron esas, pues ya empecé a entrar en pánico”.

Posteriormente, De León dijo que una persona especializada pudo ayudarlos a resolver esta situación.

La psiquiatra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver, o sea es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado donde no quiera vivir”.