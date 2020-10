Hijo de Paulina Rubio y Colate requerirá terapia psicológica por los conflictos de sus padres

MIAMI.- Mientras Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”, sostienen un pleito legal, el pequeño Andrea Nicolás sufre los estragos emocionales del conflicto de sus padres.

En una reciente audiencia virtual con las autoridades de Miami, se determinó que el hijo de ambos famosos ya presenta problemas psicológicos y requerirá terapia para sobrellevarlos.

Esta recomendación la hizo Amber Glasper, guardiana legal de Andrea al l juez del caso, Spencer Multack, pues tuvo la oportunidad de charlar con él y determinar que necesita ayuda.

“El niño vino a mi oficina hace dos semanas y conversé con él y este niño es sumamente protector, no sólo con su mamá, sino también con su papá”, explicó Glasper.

“Y les puedo decir que en el momento en que comenzamos a platicar de los problemas que hay entre sus papá,s se puso nervioso y con la actitud de cualquier niño, me di cuenta que mintió un poco y no porque no me tenga confianza, sino porque es muy inocente y ama a sus papás y fue un mecanismo de defensa que utilizó porque quiere protegerlos".

Fue por eso que pidió a Multack asignar asistencia psicológica para Andrea y un supervisor parental que vigile la forma en que conviven sus padres, pues no han logrado ponerse de acuerdo con las visitas al niño.

“Lo voy a ordenar ahora y aceptar esa recomendación, si quieren discutir la elección de un terapeuta, lo podemos hacer pero lo voy a ordenar hoy”, expresó el juez.

Se dice que Paulina Rubio se mostró preocupada por la situación, por lo que ya comenzó a buscar terapeutas para su hijo.