Hijo de Kim Kardashian mira video íntimo de su madre

Tijuana, Baja California.- Tal parece que 'Las Kardashians' están de regreso, tras anunciar su debut en la plataforma de 'Hulu' el día 14 de abril, esta fue bien recibida y se convirtió en el estreno más importante de visualizaciones. Asimismo, rompió records en vistas en Disney + y Star + al convertirse en la serie mayormente vista en el mundo.

Sim embargo, las socialités no la han pasado del todo bien en sus vidas de lujos. Tal parece, Kim podría estar demandando a una compañia de videojuegos por exponerla frente a sus hijos de la peor manera.

Roblox es un juego en línea en donde los menores crean sus personajes y realizan grandes hazañas con otros jugadores.

Durante uno de sus capítulos, Saint West se encontraba jugando en Roblox y sorpresa se llevó al contemplar a su madre durante los anuncios realizando material para adultos. Tras identificarla, decide contarle a Kim con inocencia y entre risas, sin embargo, la influencer pareció verse dañada al soltar el llano y socorrer a buscar el apoyo de su hermana Khloé.

“Todo esto comenzó antes de la barbacoa. Era una imagen clicbait que insinuaba que, si seguías el enlace, aparecería un nuevo video para adultos. Si mi hijo fuera mayor y supiera leer, me habría mortificado”, afirmo durante el episodio "Burn Them All to the Fucking Ground".

Roblox responde ante la pólemica

Roblox por su parte negó la compañia tuviera esos valores y aseguró la persona que realizó esta acción se encuentra fuera del personal actualmente.

“El video al que se hace referencia nunca estuvo disponible en nuestra plataforma; tenemos políticas y moderación estrictas para proteger a nuestra comunidad, incluida la tolerancia cero para el contenido sexual de cualquier tipo que viole nuestras Reglas de la comunidad. La referencia de texto a la cinta que sorteó nuestros filtros se eliminó rápidamente y, afortunadamente, solo fue visible para un número extremadamente pequeño de personas en la plataforma. También eliminamos rápidamente la experiencia asociada y suspendimos al desarrollador de la comunidad involucrado en el incidente”.

Aún se desconoce si la famosa pocrederá con esta demanda pues este delito se encuentra muy penado en Estados Unidos.