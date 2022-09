Hijo de Karla Luna responde a acusaciones de la supuesta relación de su mamá con un capo

MÉXICO.- El tema Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza, sigue estando muy presente en los medios y ahora Rubén Luna sale en defensa de su madre Karla Luna, y niega todas las acusaciones hechas por Américo Garza y Karla Panini.

Recordemos que Américo Garza junto a Karla Panini hicieron un video para defenderse de las acusaciones del joven donde expuso la nula convivencia entre él y sus hermanas desde que murió su mamá.

También Américo Garza confesó que Karla Luna le había sido infiel con un capo.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes (Rubén) cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del n*rcotr*ficante con el que me engañó… No era cualquier n*rcotr*ficante, era un líder de un cártel”. Expresó.

Para terminar Américo mencionó que no se quería casar con Luna pues su relación era muy tóxica desde el principio.

Ahora el joven dio una entrevista ante las cámaras de un famoso programa en donde comentó: Es totalmente falso, tienen mucha imaginación, y son muy buenos para mentir, la verdad, eso me suena hasta patético de su parte, y eso es totalmente falso, y si tienen pruebas, o sea, no se trata de nada más salir ante una cámara y hablar y hablar, que muestren las pruebas"

Sobre los comentarios de la relación tóxica, Rubén confesó que fue una etapa muy difícil para él, pues su madre tenía muchos cambios de humor y trastornos provocados por Américo.