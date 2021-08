Hijo de Jimena Pérez “La Choco” fue discriminado en un restaurante de Acapulco y pondrá denuncia

CIUDAD DE MÉXICO.- Iñaki, uno de los hijos de Jimena Pérez “La Choco” y Rafael Sarmiento, habría sido víctima de discriminación por el gerente de un prestigioso restaurante de Acapulco y los afectados aseguraron que denunciarán ante las autoridades.

El pasado 21 de agosto, Rafael Sarmiento publicó en su cuenta de Twitter una queja en contra del restaurante “Shu”, que pertenece al Grupo Suntory, ya que, según dijo el periodista, el gerente del restaurante de Acapulco le prohibió la entrada con "Wasabi", el perro de servicio de su hijo, quien lo necesita de acompañante por ser autista.

El restaurante ‘Shu’ Acapulco, parte del grupo Suntory Rest, acaba de negarme la entrada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo. Según Carlos Murillo el gerente, no puede aceptarlo. Varias veces vine a este lugar. ¿Es esto legal?”, cuestionó Sarmiento.

Una pena y una vergüenza El @shurest Acapulco, parte del grupo de @suntoryrest acaba de negarme la entrada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo. Según Carlos Murillo el gerente,no puede aceptarlo.

Varias veces vine a este lugar.

Es esto legal? pic.twitter.com/dpTspzSHFH — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) August 22, 2021

De inmediato, algunos internautas le respondieron a Rafa que abusaba de su poder como figura pública, ya que no a todos les gusta comer al lado de un perro, lo que dejó en evidencia que los ciudadanos desconocen la ley, misma que el periodista les compartió para que se documentaran al respecto.



Rafa Sarmiento causa polémica con su queja por discriminación

Luego de que algunos internautas se fueran contra Rafael Sarmiento por quejarse de que no lo dejaron pasar con el perro de su hijo con autismo, el presentador de televisión se esforzó por explicar al público que lo que estaba haciendo con Iñaki era ilegal, ya que la mascota es casi vital para el estado emocional del niño.

“Ninguna regla de ningún establecimiento está por encima de la ley federal. Sentirse molesto porque hay un perro presente es tan ilógico como que yo esté molesto porque hay una persona de otra raza comiendo al lado. La ley amigo. La ley”, agregó.

Pero uno de los usuarios lo retó a que le mostrara el artículo de la ley en el que hablaba al respecto, dando a entender que estaba equivocado y sólo lo decía nomás por decirlo, pero Sarmiento le volvió a responder.

“Me importa muy poco si te gusta o no. Quizá a mi me molesta comer junto a ti y mirarte. Eso no me da derecho o se lo da al restaurante de prohibirte la entrada ya que hay una ley que te protege. Para que no se te nuble el pensamiento te la dejo”, expresó Rafa y anexó el archivo en el comentario.

Me importa muy poco si te gusta o no. Quizá a mi me molesta comer junto a ti y mirarte. Eso no me da derecho o se lo da al restaurante de prohibirte la entrada ya que hay una ley que te protege.

Para que no se te nuble el pensamiento te la dejo����https://t.co/DcejZxHiPO — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) August 22, 2021



¿Fue un mal entendido?

Minutos después de que Sarmiento hiciera su publicación, personal del Grupo Suntory respondió al tuit del esposo de “La Choco” y le solicitó que les proporcionara su número de DM para comunicarse con él, ya que todo había sido un mal entendido.

Pero en otra de las publicaciones Sarmiento dejó claro que no quería ni cortesías ni descuentos por parte de la cadena de restaurantes sino dejar un precedente ante estas situaciones que son muy comunes y poner un alto a la discriminación, por eso es que denunciaría ante las autoridades correspondientes.

Buenos días. Tendré una llamada (seguramente) con la gente de @shurest o @suntoryrest.

No vamos a pelear, no quiero una cortesía, ni que despidan a ningún empleado. Quiero conciliar y crear consciencia de esto y sentar precedente de inclusión. Seamos mejores y ya. pic.twitter.com/Aj9lLntstL — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) August 22, 2021

El año pasado, la exconductora de "Ventanenado" y su familia mudaron a Madrid, España, con el fin de tratar los problemas de lenguaje de su hijo Iñaki, quien tiene autismo y como parte de su tratamiento y estilo de vida, necesita un perro que lo acompañe, el cual Rafa aseguró, está entrenado y certificado.