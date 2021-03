Hijo de Ingrid Coronado y Charly López estuvo a punto de ser extorsionado en redes

Ciudad de México.- Charly López reveló que su hijo Emiliano, producto de su relación con Ingrid Coronado, estuvo a punto de ser víctima de la red de pornografía que opera en redes sociales.

El ex Garibaldi contó en entrevista para el programa Venga la Alegría que cuando Emiliano era menor de edad recibió propuestas para compartir imágenes subidas de tono por parte de una supuesta chica.

“Detrás de una buena foto o una niña bonita o una chava guapa, siempre puede ser que sea real, si está verificada pues ojalá, pero sino tengan mucho cuidado, porque se ha dado mucho, le pasó a mi hijo, y le dije ‘es hombre, te lo aseguro’, y me puse a investigar y si era hombre. Le pasó hace dos o tres años, y tampoco pasa nada, le dije ‘no pasa nada, simplemente bloquea, no creas todo lo que ves’”, comentó.

Al ser cuestionado sobre cómo había sido contactado el entonces menor de edad, Charly explicó: “Por Facebook, y me dijo a la segunda, me dijo ‘oye papá, me está pidiendo una foto así’, y cuando vi, creo que tenía, no sé, 20 seguidores en Instagram, le dije ‘es falsa, por esto es falsa, por esto es falsa’. Entonces le escribí, le dije ‘soy el papá de Emiliano’, así tal y tal, ya sabes, y dejó de escribirle, ya no le pidió ni fotos, ni le pidió verse ni nada”.

Posteriormente, el ex de Ingrid Coronado subrayó que gracias a la comunicación que mantiene con su hijo fue que pudo evitar esta situación de peligro.

“Literal, no te grabes, no te tomes fotos, te van a pedir fotos, que mandes fotos de tu cara, de tu cuerpo, o sea, ya sabe perfectamente que no lo debe de hacer, pero no ahorita, desde hace mucho tiempo, yo desde que está chiquito, desde que me acuerdo, (le decía) ni mamá, ni papá, ni abuelos, ni primos, ni tíos, ni nadie te puede tocar tus partes, nadie, si no te las toca ni mamá ni papá, menos otra persona, entonces siempre lo tuve muy vigilado, tanto Ingrid como yo en ese sentido, y siempre hablábamos abiertamente de la sexualidad, del sexo, del condón, de todo”, detalló.

Finalmente, el artista comentó que él tampoco ha escapado del acoso en redes sociales. “Sobre todo muchos hombres que de repente si tengo que bloquear, porque sí contesto, si se fijan contesto a todo mundo, me dicen cosas muy lindas, y gracias, pero ya cuando te mandan DM privados con fotos, no me gusta, no porque persignado, pero ya es molesto, y nada más bloqueo”.