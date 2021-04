¡Hijo de Grettel Valdez aclara que la actriz es su hermana y no su mamá!

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettel Váldez es una de las actrices con una gran trayectoria artística, su talento la ha hecho destacar en el medio, sin embargo su belleza ha impactado a muchos.

La actriz se ha caracterizado por ser una madre muy entregada y así lo ha hecho ver en sus redes sociales donde suele compartir cada momento con su hijo, Santino Borghetti.

Y fue precisamente que el menor compartió una fotografía en su cuenta de Instagram a lado de su madre, pero aprovechó para clarar que la actriz es su madre y no su hermana.

Es mi mama ok, no mi hermana..... no saben cuánta gente en mis vacaciones me dicen si es mi hermana " escribió el menor