Hijo de Gloria Trevi habla sobre las críticas que ha recibido su madre por su pasado

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi, habló sobre lo que piensa sobre los comentarios malintencionados que se dicen de su madre, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

El joven cantante, de 19 años de edad, aseguró que para él, su madre es una ching*** y no le importa lo que digan las personas ni en YouTube ni en cualquier otra red social, ya que lo único que le interesa es lo que opina la gente que lo quiere.

Fue en una entrevista que Ángel Gabriel le otorgó a Mara Patricia Castañeda, quien aparentemente es su madrina y con quien tiene poco contacto, pero tuvo la confianza de hablar sobre las críticas que su madre ha vivido por más de 20 años y las acusaciones en su contra.

Ángel destacó que entre él y su madre no tienen secretos, y aunque ha visto infinidad de agresiones hacia su mamá en Internet, a él nunca lo ha hecho sentir mal sobre su origen ni sobre el pasado de la cantante; al menos, no le afecta lo que se dice.

Nunca me ha afectado, la verdad. Pues, desde chiquito, desde que tenía 5 años, veía en YouTube, en los videos de mi mamá, los comentarios, las cosas que la gente decía y pues a mí, la verdad, no me afecta. La gente puede decir lo que quiera. Al final del día sólo hay una verdad y al final del día, también, mi mamá es ching***”, dijo.