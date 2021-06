Hijas de Valentín Elizalde pugnarán su testamento por supuesto robo de su abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo escándalo golpea a la familia del fallecido Valentín Elizalde, pues sus hijas ahora están en pugna por su testamento, luego de asegurar que su abuela les está robando.

Valeria y Gabriela Elizalde exigen que la señora Camila Valencia, albacea del testamento, les entregue algunas propiedades del llamado “Gallo de Oro”, que recientemente puso a su nombre y que les correspondía a ellas por derecho.

En una entrevista para “Sale el Sol”, las jóvenes detallaron la situación de su familia y cómo es que los bienes pasaron a ser de su abuela.

Tiene mucho que ver mi abuela doña Camila Valencia y mis tíos, más que nada que mi abuela comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y propiedades de mi papá a su nombre. Hasta el día de hoy no nos han entregado nada”, dijo Gabriela Elizalde.

Las dos herederas del sonorense ya son mayores de edad, pero aseguraron no haber recibido ninguna propiedad heredada por su padre, pues al contrario, descubrieron que su tío Francisco Elizalde las puso a la venta.

#EXCLUSIVA: ¿Nuevo escándalo en la familia de 'El Gallo de Oro'? Gabriela y Valeria, hijas de Valentín Elizalde, denuncian a su abuela Camila de cambiar todos los bienes y propiedades del cantante a su nombre. Ellas exigen su parte de la herencia. pic.twitter.com/8HZZEwe73e — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 1, 2021

SU ABUELA INTENTÓ ENEMISTARLAS

Presuntamente, la señora Camila habría tratado de hacer que Valeria y Gabriela se enemistaran, además de que algunas de sus actitudes levantó sospechas en las hermanas.

“Cuando me llegaba a hablar (mi abuela) era para algún chisme o decirme algo de mi hermana o incluso quería que hablara mal sobre mi tío Tano Elizalde. Me mandaba audios donde me hablaba mal de mi hermana. Me pidieron que firmara un papel, hubo unos detalles con su actitud, estas fueron sus palabras; ‘si no estás a gusto, pues órale’, Me decían de cosas”, dijo Valeria.

Actualmente, las hijas de Valentín reciben lo correspondientes a sus regalías, pero fuera de eso no tienen más ingresos y desean saber qué fue los que su padre les dejó.

“Ya estamos registradas en el IMPI, sin nuestra autorización no puedan hacer nada, Azucena Avilés ha usado este nombre y no nos ha dado lo que nos corresponde por los cubrebocas”; así que ellas se han adelantado al proceso legal.