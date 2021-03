Hija de Ricardo “N” critica a quienes defienden a los violadores por ser guapos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser atractivo o bien parecido no es motivo para defender a un violador o asesino. Así lo dejó en claro Valentina, hija de Ricardo “N”, quien acudió a redes sociales para dar una fuerte crítica a las mujeres que apoyan a un agresor sexual sólo por ser guapo.

Recientemente, la menor de edad denunció ante las autoridades a su padre, el ex integrante de Garibaldi, por haberla abusado sexualmente a lo largo de sus 14 años de vida, motivo por el cual, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México.

Ahora, la joven hizo una transmisión en vivo para responder a la polémica de Eleazar Gómez, quien cuenta con un gran número de fanáticas que le perdonan haber golpeado y casi estrangulado a su novia, Tefi Valenzuela.

Me da mucha rabia y coraje ver cómo la mayoría de comentarios atacando a la víctima de una violación son las mujeres, diciendo que pobre de él violador que seguro no es mentira, que porque está guapo lo apoyan, enserio me impresiona la poca ética que hay (sic)”, escribió Valentina en redes sociales.