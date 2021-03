Hija de Ricardo Crespo temía que no le creyeran

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer volvió a mostrar su apoyo a la hija de Ricardo Crespo, quien acaba de denunciar a su padre de abusar sexualmente de ella.

Con el respaldo de su madre, la joven de 14 años acudió a las autoridades, por lo que ahora el actor y cantante se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El actual diputado federal en el Congreso de la Unión de México dijo en una entrevista con Maxine Woodside en “Todo para la mujer” que platicó con la menor de edad, quien confesó haber temido que nadie le creyera.

“Vale me comentó que el temor más grande que tenía era que no fuera escuchada o no le creyeran, imagínate nada más. Ese era su temor, entonces ser empáticos con los menores de edad, más con las mujeres en estos días que hay tanto feminicidio, tanto maltrato contra ellas, eso se tiene que acabar y si no somos empáticos con este tipo de temas, ¿cómo podemos esperar eliminar o erradicar este tipo de violencia?”, dijo Sergio Mayer.

Detalló que el caso se encuentra en proceso y la investigación arrojó suficientes pruebas para que Crespo permanezca en prisión preventiva.

Él va a llevar su juicio ahí, adentro, van a ser un promedio de dos a tres meses en lo que se lleva el juicio y ahí va a adelante”, destacó.

ESTOY EN POSICIÓN DE CONFIRMAR QUE EL ACTOR RICARDO CRESPO, si es CULPABLE de VIOLAR A SU HIJA VALENTINA... Las pruebas son contundentes, hay VIDEOS grabados por él mismo. VALENTINA de 14 años ya denunció penalmente a su padre y el próximo martes dará una conferencia de prensa. pic.twitter.com/TU1ABOi96q — Doña Carmelita (@CarLon_2020) February 23, 2021

Asimismo, reiteró que apoyó tanto a la ex esposa como a la menor de edad con asesoría legal.

“La semana pasada estuvieron aquí Vale y su mamá, vinieron a la casa, toda la tarde, las apoyé también con asesoría jurídica porque hubo un bufete de abogados que estuvieron dispuestos a apoyarlas”, contó.

“Te puedo decir que en mi caso estoy apoyando en lo que puedo porque tengo que ser muy imparcial con este tema, pero soy representante popular, soy diputado federal y además soy integrante de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes. Tengo la obligación, y por supuesto soy padre, tengo la obligación de apoyarlas y darle seguimiento de una manera imparcial para que no vayan a decir que hay tráfico de influencias”, comentó Mayer.

LOS ÚLTIMOS MINUTOS de LIBERTAD de RICARDO CRESPO

Así notificaron al actor @ricardocrespotv q existían una ORDEN de APREHENSIÓN en su Vs.

Agentes de @SSC_CDMX lo atraparon

La @FiscaliaCDMX lo acusa de violar en distintas ocasiones a su hija de 14 años



Les cuento en @saleelsoltv pic.twitter.com/YKZyVxNq4S — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2021

Detalló que si Ricardo Crespo es inocente, que deberá demostrar lo contrario con apoyo de su equipo de defensa legal, de lo contrario, que le caiga todo el peso de la ley.

“Ricardo está llevando un proceso que va a necesitar muy buena asesoría legal, y eso es todo lo que estamos haciendo, espero que la ley y la autoridad hagan lo correspondiente, que si Ricardo es inocente pues que él lo compruebe ante las autoridades y sino que todo el peso de la ley para ese tipo de actos y actitudes que van en contra de las mujeres, especialmente en contra de los menores de edad”, destacó.