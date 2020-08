Hija de Ricardo Arjona protagonizará nueva serie de ''Star Wars'' al lado de Diego Luna

ESTADOS UNIDOS.- Adria Arjona y Diego Luna serán los protagonistas en la nueva serie de Star Wars de Disney Plus basada en el personaje de Cassian Andor que Luna interpretó en ‘’Rogue One’’.

Según información de Deadline, Tony Gilroy, quien coescribió ‘’Rogue One: A Star Wars Story’’, está listo para escribir el piloto de la serie además de dirigir varios episodios. Trabajará junto al showrunner de la serie Stephen Schiff.

El programa, que aún no cuenta con título oficial, se centra en el agente rebelde Andor antes de los eventos de Rogue One en los primeros días de la Rebelión contra el Imperio. El programa había sido descrito como un "thriller de espías" cuando se revelaron sus planes el año pasado. También se anunció previamente que Luna regresaría como Andor, mientras que Alan Tudyk está listo para repetir su papel de K-2SO, el droide compañero de Andor.

Hasta el momento no se saben mas detalles acerca del persona que interpretará Arjona.

Tras el gran éxito de ''The Mandalorian'', Disney Plus ha apostado en la realización de otras series de Star Wars, que incluyen la ya mencionada de Diego Luna, una segunda temporada de ''The Mandalorian'' y una serie centrada en el joven Obi Wan-Kenobi con Ewan McGregor retomando el papel.