Hija de Paul Walker comparte foto con hija de Vin Diesel

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes la hija del actor de Paul Walker, Meadow Walker, publicó una tierna foto de sí misma abrazando a la hija de Diesel, Hanina Sinclair, de 11 años.

"Con mi ángel", Meadow subtituló la publicación de las redes sociales.

Cabe señalar que a principios de este mes, Meadow también compartió una publicación en las redes sociales en honor a su padre, quien murió el 30 de noviembre de 2013, a la edad de 40 años.

"Pensando en ti xx", Meadow, ahora modelo en la ciudad de Nueva York, subtituló la foto, que mostraba al difunto actor con una gran sonrisa en su rostro mientras nadaba junto a un cerdo.

Los antiguos personajes de Fast and the Furious escribieron mensajes amorosos en la sección de comentarios de la publicación de tributo de Meadow, incluida su esposa en pantalla Jordana Brewster. "Me encanta esta foto", escribió la actriz y Meadow respondió: "¡yo también! & Te quiero."