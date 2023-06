Hija de Madonna revela sentir culpa por ser heterosexual: "Estoy maldita porque me gustan los hombres"

ESTADOS UNIDOS.- Madonna no solo es conocida por el legendario título de 'Reina del pop', sino por ser un icono de la comunidad LGBTQ+ ,que luchó por visibilizar a sus integrantes e impulsar sus derechos desde el inicio de su carrera.

De este modo, Lourdes "Lola" León, hija de la intérprete de "Hung Up", expresó sentir culpa por no poder pertenecer a dicho colectivo.

La joven de 26 años, reconocida por sus colaboraciones en el mundo de la moda, reconoció sentirse avergonzada por responder a los estándares del sistema social, por solo sentirse atraída a los hombres y vivir bajo las normas heterosexuales.

Durante una entrevista con la revista británica "The Face", Lola habló que pese a saber lo enfermizas y dañinas que resultan las relaciones heterosexuales, no podría cambiar esa forma de amor en sí misma, pues rechaza sentir atracción por el género femenino.

No me gustan las chicas. Soy dolorosamente heterosexual, es terrible... Estoy maldita, atormentada porque me gustan estos hombres", reveló.