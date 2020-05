Hija de Lola Beltrán detalla abusos que sufrió en su familia

María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, reveló algunos detalles del abuso que sufrió a manos de su primo José Manuel Beltrán Ruíz, luego de que en febrero pasado diera a conocer este lamentable hecho.

Defendiendo su postura de exponer esta información a pesar del tiempo que pasó, María Elena relató:

Lo enfrenté de muchísimas maneras a lo largo de los años y me llegué a defender de él porque me golpeaba, llegué yo a una edad donde yo a él también lo podía golpear, y le daba fuertes golpes con los puños cerrados y me defendía con los puños cerrados cuando era adolescente, una niña, que me acuerdo cuando me golpeaba”.