Hija de Fabiola Campomanes vivió asalto a lado de su novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Los asaltos con armas cada vez es más reciente en el país y ahora una víctima más fue Sofía Campomanes, hija de la reconocida actriz Fabiola Campomanes.

Fue por medio de sus redes sociales que la joven decidió revelar la horrible experiencia que sufrió hace unas semanas, por un terrible asalto ocasionado por un asaltante que la soprendió mientras se encontraba comiendo en un restaurante.

Debido a esta terrible hecho, Sofía al parecer quedó con un poco de miedo, que ahora se le dificulta salir de su casa porque se siente insegura.

Quiero platicarles algo que me paso, no había querido hablar del tema, pero hace unas horas que tuve que salir al banco me di cuenta que quede un poquito traumada, me traumó tanto porque es la primera vez que me pasa” dijo Sofía