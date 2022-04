Hija de Eduardo Capetillo le dedica emotivo mensaje por su cumpleaños

ESPAÑA.- Alejandra Capetillo se ha posicionado en una de las ‘influencers’ con más popularidad en la moda, además de ser hija por parte de uno de los matrimonios más queridos del espectáculo Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

La joven de 22 años se encuentra radicando en España, donde está por terminar sus estudios universitarios, además de trabajar para un reconocida marca de moda, donde ha podido crecer profesionalmente.

Sin embargo la hija de Biby Gaytán se ha caracterizado por ser muy cercana a su familia, pero desde hace aproximadamente un año que se alejó de ellos, por lo que ha lamentado no poder estar en las fechas importantes a su lado.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Alejandra dedicó una emotiva felicitación a Eduardo Capetillo donde aprovechó para reconocer el gran “papá” que ha sido para ella y sus hermanos, que ante todo ha puesto primero su felicidad por encima de la de él.

Eduardo Capetillo, la mayoría de la gente te ve como el “actor”, “cantante” o “figura publica”, y yo he tenido el privilegio de verte como “papá” y la más importante, como ser humano. Independientemente del papel que tengas que seguir he tenido el privilegio de verte de cerca, como eres, sin etiquetas, sin un rol, y puedo compartir en este post, para quien sea que lo este leyendo, que eres para mí todo, y cuando digo “todo” lo digo enserio. Sigo sin encontrar UNA sola palabra que unifique todo lo que has sido para mi” fue parte de lo que escribió en la publicación.