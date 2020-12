Hija de Cynthia Klitbo pide perdón a su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de exhibir a su madre Cynthia Klitbo como una mujer clasista, homofóbica, racista y sexista, Elisa Lira se retractó y ofreció una disculpa a la actriz.

La joven se volvió tendencia en redes sociales luego de escribir en sus historias de Instagram que no quería que la compararan con su famosa madre, pues no era un ejemplo a seguir.

“Y ya estoy cansada de quedarme callada… Así que por favor dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista", declaró Elisa.

Pero a las pocas horas, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado dirigido tanto a Univisión como a su madre, donde explicó que no tenía la intención de dañar a la actriz.

Aquí tienes una nueva nota. Fue mi culpa, estaba molesta, mi madre no dijo nada de eso, sólo tuvimos una discusión y no sabía cómo desquitarme, por eso borré los mensajes y ustedes deberían de saber eso. Deberán saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar”, escribió.

“Pido una disculpa pública por lo que comente sobre mi madre... Estaba molesta con ella porque tuvimos una discusión", continuó.

La joven recalcó que arreglará este problema con la propia actriz y trató de justificarse por su actitud.

“Mi madre no dijo nada de eso, solo tuvimos una discusión y no sabía cómo desquitarme…. por eso borré los mensajes y ustedes deberían saber eso...Deberían saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar. Amo a mi madre que es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales, pero no es una mala persona. Lo siento, pido una disculpa pública a mi madre y espero que entienda y me perdone”, se excusó.