Hija de Charlie Sheen abre un Only Fans y su padre estalla

Ciudad de México.- El actor Charlie Sheen se ha mantenido lejos de la pantalla chica y del medio artístico estos últimos años, aunque las polémicas en relación a su vida persona aún lo tienen en el ojo público.

Esta vez se trata de una noticia sobre su hija Sami Sheen Richards, producto de su relación con Denise Richards, quien decidió abrirse una cuenta de OnlyFans al cumplir 18 años.

El artista al enterarse de dicha acción, manifestó su descontento a través de un comunicado en la revista US Week, donde aseguró que la única culpable de la situación era su ex esposa.

Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo […] No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”