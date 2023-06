Hija de Bruce Willis comparte mensaje sobre el estado de salud del actor

Ciudad de México.- Tallulah Willis, se sinceró y compartió un mensaje sobre cómo afronta la enfermedad que padece su padre Bruce Willis, cuyos síntomas hicieron sentir que el actor no prestaba atención.

He sabido que algo andaba mal durante mucho tiempo. Comenzó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida auditiva de Hollywood”

Escribió Tallulah en un artículo para la revista Vogue.

La joven de 29 años refirió que hasta el momento tiene esperanza de que su padre sea el mismo de antes respecto a la demencia frontotemporal que padece. “Sigo saltando entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir”.

El comienzo del dolor

A pesar de luchaba contra sus enfermedades como anorexia nerviosa, depresión o TDAH, mientras que el histrión batallaba silenciosamente realizándose estudios cognitivos ante la falta de diagnóstico, Tallulah confesó: “Sé que se avecinan pruebas, que este es el comienzo del dolor, pero todo eso de amarte a ti mismo antes de poder amar a alguien más, es real”.

A la postre, la hija de Demi admitió que se tomó “como algo personal” los problemas que comenzaba a tener Willis, por la reciente paternidad del artista con su nueva esposa Emma Heming Willis.

“Pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, expuso.

Golpe de realidad

Tallulah contó que pasó por una situación que la hizo sentir devastada: la boda de Martha’s Vineyard en el verano de 2021. “El padre de la novia pronunció un discurso conmovedor. De repente me di cuenta de que nunca llegaría a ese momento, mi papá hablando de mí en mi edad adulta en mi boda. Fue devastador. Dejé la mesa del comedor, salí y lloré entre los arbustos”, explicó.

Finalmente, la joven desveló que ahora se considera como una “arqueóloga” que busca tesoros en cosas a las que antes no les prestaba tanta atención,

“Cada vez que voy a su casa tomo toneladas de fotos de lo que veo, el estado de las cosas (…) Tengo todos sus mensajes de voz guardados en un disco duro. Encuentro que estoy tratando de documentar, de construir un registro para el día en que él no esté allí para recordarlo a él y a nosotros”, concluyó.