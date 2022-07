Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo viaja a Líbano para conocer a la familia de su novio

ESPAÑA.- Ale Capetillo actualmente es una de las ‘influencer’ más populares de redes sociales, además de ser hija de uno de los matrimonios más famosos del espectáculo, entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

La joven de 22 años se ha destacado por su gusto en la moda y desde hace más de un año se trasladó a España para culminar sus estudios y trabajar para una reconocida marca de ropa.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que Alejandra compartió un video donde mostró el vestido que utilizó para una boda donde tuvo la oportunidad al parecer de conocer la familia de su novio.

La joven optó por utilizar un hermoso vestido de color azul, hasta media pierna que le permitió lucir elegante y fabulosa para dicho evento, el cual reveló sería un recuerdo muy importante en su vida, posiblemente porque conocería a la familia de su actual pareja.

Gracias @balmaseda porque me diste no solo un diseño espectacular que me hace sentir segura si no que igual me diste un vestido que va guardar una memoria demasiado importante para mi” se puede leer en la publicación.