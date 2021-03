Hija de Biby Gaytán va dar al hospital por accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Capetillo ha seguido los paso de sus padres Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, y ahora está frente a las cámaras pero en redes sociales donde ya ha logrado tener miles de seguidores.

Lamentablemente la joven de 22 años sufrió un accidente que la llevó al hospital, todo ocurrió en su estancia en Madrid mientras se encontraba contemplando sus calles cuando caminando terminó por torcerse el pie.

La también modelo reveló que iba caminando muy rápido cuando ocurrió el accidente, a pesar de que no pasó nada grave si tuvo que ir al hopistal para poder checarse.

Venía con mucha prisa, en otro mundo, caminando muy rápido, y en una de esas se me torció el pie, no solo se me torció, sino todo mi peso se fue a mi pie torcido. De esas veces que sientes que algo se estiró y algo no está bien con tu pie”, dijo la joven

Además Alejandra agregó que en el momento le dio vergüenza pedir ayudar, a las personas que se encontraban a su alrededor, por lo que intento "caminar" normal, pero al llegar a su casa comenzó a sentir una especie de "bolita" en la área donde se lastimó.

Debido a esta situación la hija de Biby Gaytán intentó seguir con sus labores pero el dolor aumentó y aunque podía vivir con esa situación, se dio cuenta que debía checar con un doctor lo que tenía.

Alejandra admitió que cometió un erro por no esperar a su médico a que la atendiera, pero es que se encontraba desesperada porque cuando estaba quieta era cuando más le volvía el dolor.

Hay que recordar que la hija del par de artistas ya tiene unos meses en Madrid, y fue justo en aquella ciudad donde se contagió por Covid-19, pero al final logró recuperarse y continuar con su trabajo.

"Justamente por eso, porque sí me empezó a doler más durante el día, dije: 'ya tómatelo enserio'. Me fui a urgencias y eran como dos horas de espera, entonces dije: 'no, no hay forma'. Ya veré si voy mañana”, narró.

Con información de TVNotas