Hija de Angélica Vale se suma a la dinastía

Tres generaciones en un mismo escenario, fue lo que el público pudo ver en el concierto vía streaming llamado Angelicales, en el cual por primera vez Angélica María y Angélica Vale compartieron el escenario cantando, aunque de manera sorpresiva Angélica Maciel participó con su abuela y su madre en dos canciones, demostrando que esta historia de talento continuará.

En punto de las 20 horas la plataforma de Ticketmaster Live dio la tercera llamada este lunes, fue entonces cuando se pudo ver un sencillo pero elegante escenario en un jardín, donde ocho músicos dieron la bienvenida a los espectadores con una introducción del tema "No volverás a verme", para dar paso a la entrada de este dueto de Angélicas, quienes luciendo atuendos en rojo e interpretaron esta canción.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Lo que más me gusta es que al fin se nos hizo estar juntas", dijo Angélica María a modo de saludo, después le pidió su hija Angélica Vale que le cantara una canción, ya que es algo que le encanta en esta vida, escucharla, así que la complació con "Hopelessly Devoted To You", en su versión en español, del musical Vaselina.

"Sabes que soy tu fan número dos, la número uno es mi abuela (Angélica Ortiz), ¿tú descubriste a Manzanero o Manzanero te descubrió a ti?", preguntó Angélica Vale a su mamá. Angélica María contó que fue a buscar una canción a una editorial y cuando explicaba que es lo que quería en un tema, entró Armando Manzanero y le dijo que lo que ella quería no le iba, que la llevaría con el productor Guillermo Acosta, cuando eso sucedió éste le pidió a Manzanero que hiciera la letra de una melodía, así nació el primer gran éxito de Angélica María, "Eddie, Eddie".

Fue entonces que dieron paso a un pequeño homenaje a Armando Manzanero con las canciones "Esta tarde vi llover", "Paso a pasito" y "Eddie, Eddie", en ese momento apareció Angélica Maciel para hacerle coros a su abuela, luciendo un coqueto vestido rojo y un suéter blanco. "Perdón fue el mejor momento. Hola Angie gracias por venir a cantar", le dijo la Vale a su hija, quien las abrazó y mandó besos a todos.

Angélica Vale recordó que cuando tenía 6 años la llevaron con Armando Manzanero y grabó varios demos con él, pero en ese momento ella no dimensionaba de quién se trataba, pero esos temas se quedaron ahí guardados para el recuerdo; pero para dar una muestra de lo que fue ese encuentro interpretó "Como yo te amé".

"Esta voy a dejar que la cantes, es una de mis favoritas, pero voy a dejar que la cantes", comentó Vale antes de dejarle el escenario a su madre para que interpretara un tema de Juan Gabriel, "Adiós cariño". Si bien ambas dijeron estar pasándola bien, extrañaban el teatro y el contacto de la gente, después Angélica Vale recordó cuando cumplió uno de sus sueños más anhelado, ser Eponine en musical "Los Miserables". "Recuerdo cuando ya estaba lista para salir al escenario y se prendieron las luces, cómo se me erizo la piel y di gracias en ese momento por estar en el escenario", comentó Angélica Vale antes de cantar "Sólo para mí", en español, francés e inglés.

Después siguió un recorrido por los temas del musical "Mentiras", y de nueva cuenta Angélica Maciel hizo su entrada haciendo coros en "Tu muñeca". "Eso mi amor bello, Angélica haciendo su debut", expresó la Vale. Acto seguido la hija de Raúl Vale le comentó a su madre, que era la hora de hacer un recorrido por sus éxitos de los 80 y encantada Angélica María cantó "El hombre de mi vida", "Una copa de champán", "Ella no es mejor que yo" y "Miguel".

"¿Ya sabes que quiero verdad? Te quiero robar una canción, pero tú tuviste la culpa, porque hace un tiempo grabé un disco con tus éxitos y me voy a quedar una", explicó Angélica Vale antes de cantar, "Amante de una noche". La comedia se hizo presente, cuando la llamada "Novia de México" le dijo a su hija que imitara, que ella le iría diciendo a quien parodiar, y sin tapujos Angélica Vale dijo que lo haría con el único tema que fue un éxito en su carrera, "La fiesta del amor", empezó con Angélica María, siguió con Lupita D'Alessio, después fue Alejandra Guzmán, Lucero, Thalía, Gloria Trevi, Veronica Castro, Laura León y Paulina Rubio.

Para finalizar Angélica Vale cantó el tema de "La fea más bella", "Aquí estaré"; después continuó Angélica María con la canción principal de "Muchacha italiana viene a casarse", y un clásico de la música romántica, "A dónde va nuestro amor"; de esta manera estas dos artistas cerraron su concierto virtual para festejar a las madres en su día.