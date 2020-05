Hija de Angélica Rivera presume su talento bajo la lluvia con un tema de John Lennon

Fernanda Castro la hija de Angélica Rivera no desaprovechó este tiempo de cuarentena para compartir con sus seguidores, sus dotes artísticos al cantar y a su vez tocar con un Ukelele una canción legendaria.

El tema es de John Lennon Imagine a principios del año 1971. Fernanda escribió en su cuenta en Instagram "Imagine.En este día lluvioso y en estas épocas de cuarentena me dan ganas de cantar para expresar amor que el mundo lo necesita".

La reproducción tuvo una duración de 3:36.

En una nota publicada por la revista Hola México el año pasado, dicen que la segunda hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro es una apasionada de la música. Se fue a Estados Unidos a estudiar a Estados Unidos y perseguir su sueño.

Ella es prima del cantante mexicano Cristian Castro y durante una entrevista contó que en casa de su abuela paterna había una habitación donde él tenía todos sus instrumentos.

"La casa de mi abuela era muy fría y ese cuartito era muy calientito y literal desde bebé me mandaban a quedarme ahí para que no me enfermara”, contó Fernanda al explicar cómo fue su primer acercamiento hacia la música y el curioso vínculo que guarda con su primo, quien es 25 años mayor que ella.