Hija de Alicia Villarreal comentó como le "afectó" la separación de sus padres

CIUDAD DE MÉXICO.- Melenie Carmona es fruto del matrimonio que mantuvieron la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, la joven ha mostrado un fuerte parecido físico a su madre.

Melenie se ha destacado en las redes sociales por su belleza y carisma, donde ha compartido desde su vida personal, algunas recomendaciones de cómo ejercitarse en casa, hasta algunas fotografías en las que ha posado como modelo.

Hace unas horas la “ojiverde” realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que fue cuestionada sobre la situación familiar que le tocó vivir muy chica, al ver como sus padres decidieron terminar con su matrimonio.

La verdad no me afectó en nada, estaba muy chica cuando pasó, no me acuerdo, hasta ahora mi vida desde que tengo memoria la figura paterna nunca me hizo falta, mi papá siempre estuvo presente” comentó la joven.