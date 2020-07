Hermanos Russo dirigirán cinta protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling

ESTADOS UNIDOS.- Los hermanos Joe y Anthony Russo, volverán al mundo cinematográfico de gran presupuesto con la dirección de una cinta que será protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling, se trata de un thriller de acción de Netflix titulado ‘’The Gray Man’’.

Fue el propio Joe Russo quien escribió el guión con la colaboración de los mismos escritores de Avengers: Infinity War y Endgame, Christopher Markus y Stephen McFeely.

‘’The Gray Man’’ está basada en la novela de 2009 de Mark Greaney que se centra en Court Gentry, un ex agente de la CIA conocido como The Grey Man. La adaptación cinematográfica sigue a Gentry (Gosling), quien es cazado en todo el mundo por el ex colega de la CIA Lloyd Hansen (Evans).

Russo Bros. producirá a través de su estandarte AGBO, junto con Mike Larocca. Joe Roth y Jeff Kirschenbaum están produciendo a través de Roth Kirschenbaum. Podría ver una fecha de inicio de enero de 2021.

Evans, quien interpretó al Capitán América en cuatro de las películas anteriores de Russo Bros., es el último actor de Marvel Studios en volver a formar equipo con ellos. The Russos y Netflix vienen del éxito de Extraction, que se ha convertido en la película original más vista de la plataforma de transmisión. El dúo está en desarrollo en una secuela del proyecto Chris Hemsworth, que Joe escribió y produjo el dúo. También están en post-producción del drama criminal Tom Holland Cherry.