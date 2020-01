Hermano de Nicki Minaj es sentenciado a 25 años de cárcel por violar a su hijastra de 11 años

ESTADOS UNIDOS.- El hermano de la cantante Nicki Minaj ha sido sentenciado de 25 años a cadena perpetua en una prisión de Nueva York luego de que violara en varias ocasiones a su hijastra de 11 años mientras su madre estaba en el trabajo.

Jelani Maraj, de 41 años, fue declarado culpable de 'asalto sexual contra un niño y poner en peligro el bienestar de un niño' en 2017 y el lunes, el juez de la Corte Suprema del condado de Nassau, Robert McDonald, se negó a darle una sentencia suave.

A pesar de que su abogado leyó una carta en 2016, de su famosa hermana en un intento por reducir su tiempo tras las rejas, llamándolo "el hombre más desinteresado, amable, genuino y generoso".

El juez dijo que su 'opinión es que arruinó a esa niña'.

“Violaste a esta niña. La violaste una y otra vez '', agregó el juez.

La larga condena de Maraj fue por agresión sexual, pero también fue sentenciado a 364 días por poner en peligro a un niño.

Maraj había estado bajo custodia, en espera de sentencia, al ser declarado culpable del delito después de un juicio de tres semanas.

La víctima, ahora de 14 años, testificó con detalles insoportables sobre agresiones sexuales que, según ella, ocurrían con frecuencia cuatro veces a la semana y, a veces, dos veces al día.

La víctima confesó en corte que pensó en suicidarse tras sufrir abusos constantemente.

"No pensé que podría pasar el día sin un ataque de ansiedad… Sentí que no tenía voz", dijo la víctima, quien ahora es su ex hijastra.

El hermano de Minaj dijo en corte: "Me gustaría disculparme por el dolor que causé. Tuve un problema excesivo con la bebida”.

Jelani confesó que su padre tenía un problema con el alcohol y las drogas y quemó la casa de la familia en Trinidad y Tobago en el año de 1987. Esto llevó a la madre de Maraj a mudarse a la ciudad de Nueva York cuando él tenía 10 años.

Ni Maraj ni su famosa hermana testificaron en el juicio, aunque durante los argumentos de apertura los abogados defensores dijeron que el rapero estaba en la lista de testigos.

La adolescente declaró que el abuso comenzó en abril de 2015 y continuó hasta ese noviembre. Él la abofeteaba si ella rechazaba ser abusada.

“Fui a él para decirle ‘Buenos días’. Lo había abrazado como de costumbre. Fui a acostarme a su lado, como suelo hacer. Cuando hice eso, me dijo que cerrara la puerta…Me dijo que me quitara los pantalones. Luego me dijo que me escondiera con él y comenzó a acariciarme... Teníamos sexo en su habitación, en mi habitación, en el sótano”, confesó la afectada.

El hermano menor de la niña testificó en el juicio, siendo testigo de una violación cuando él solo tenía ocho años.

“Pensé que me enviaría lejos de mi madre... Eso es lo que dijo que realmente sucedería. Así que no dije nada”, comentó el testigo.

Jelani fue arrestado en diciembre de 2015.

El fiscal dijo que la evidencia de ADN recuperada de los pantalones de pijama de la niña estaba vinculada a Maraj.

En 2019 se rechazó un intento de anular el caso.

Los abogados de Maraj intentaron convencer al jurado de que las acusaciones de violación fueron inventadas por la madre de la niña como parte de un plan para hacer que Minaj, pagara a la familia 25 millones por su silencio.

Se supo que el abogado de la madre había pedido el dinero a Maraj después de que fue arrestado, alegando que era para resolver la posible demanda civil.

Pero el abogado civil James R. Ray III admitió más tarde que la madre no tenía idea de lo que estaba pasando.

Nicki pagó la fianza de 100,000 dólares de su hermano cuando fue arrestado por primera vez en 2015.

Según los informes, los hermanos estaban bastante cerca antes del arresto, y Minaj previamente había invertido 30,000 dólares para pagar la boda de él con la madre de la víctima.

Sin embargo, después de esta condena, las fuentes dijeron que los dos se separaron. Una semana después de su condena, Minaj visitó a su hermano en la cárcel, pero según los informes, solo lo hizo para apoyar a su madre Carol, según informó el portal de noticias TMZ.

Por otro lado, en otoño de 2019, la rapera se casó con el delincuente sexual convicto Kenneth Petty, quien cumplió condena por la violación en 1995 de una niña de 16 años en Queens, Nueva York.

Pasó cuatro años en prisión en relación con el incidente y también fue incluido en el registro de delincuentes sexuales.

Kenneth también tiene una condena por homicidio involuntario de primer grado en 2006 en el fatal asesinato en 2002 de un hombre. Cumplió siete años de una condena de 10 años y fue puesto en libertad en 2013.

