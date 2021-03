Hermano de Nath Campos rompe el silencio y niega acusaciones de abuso

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Campos, hermano de Nath Campos, rompió el silencio luego de haber sido señalado como agresor sexual.

El joven se pronunció de los señalamientos que surgieron poco tiempo después de que su hermana acusara al youtuber Rix de haber abusado de ella mientras estaba ebria, razón por la cual acaba de ser arrestado en Ciudad de México.

En un comunicado, lamentó que los internautas se aprovechen de la situación que vive su hermana para hacer señalamientos de manera anónima.

La situación que vive hoy mi hermana, y las repercusiones legales que tuvo su agresor, han sido el motivo para realizar acusaciones en mi contra, tachándome de abusador o violador, siempre siendo de manera anónima, sin evidencias, o peor aún, sin que se haga en las instancias correspondientes”, dice el comunicado.

“En los últimos días se han publicado en redes sociales falsas acusaciones en mi contra, por la supuesta comisión del delito de abuso y/o acoso sexual, llegando a un punto en el que me vi forzado a acudir ante las instancias judiciales correspondientes; es decir, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, expresó el youtuber en el texto.

Contó que, en la Fiscalía, denunció las amenazas y acusaciones falsas en su contra derivado de una conversación que fue puesta en redes sociales, donde intercambiaba fotos y mensajes con una mujer.

“Ella decidió subir todo a redes sociales con la finalidad de hacer evidente la supuesta infidelidad de mi parte, que provocaron ataques en contra de mi novia y de mi familia”, continúa.

Asimismo, destacó que todo lo que se le acusa es falso, y niega haber cometido abuso o acoso en contra de alguna mujer.

“Lo he dicho y lo repito: NO hice nada de lo que supuestamente me acusan, NO conozco a la persona que dice haber tenido conversaciones conmigo, NO he cometido delito alguno y mucho menos en agravio de una mujer”, destacó.