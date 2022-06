Hermano de Luis Miguel se dice afortunado haber convivido más con Marcela Basteri

Ciudad de México.- Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel se expresó sobre la relación que tuvo con sus padres y cómo la bioserie sobre su hermano le afectó sentimentalmente y de forma profesional.

Durante una entrevista con Despierta América, Basteri promocionó la línea de ropa que creó en honor a su madre. “Yo creo que cuando empezamos esta gran idea, que fue formada obviamente por recuerdos importantes, es que lo tenemos por ejemplo esta línea roja, como la arteria del corazón, da homenaje a una gran persona que fue la que dio la vida, no hay más qué decir, porque de ahí se inició todo”, explicó.

Respecto a la idea del proyecto, Alejandro relató:

Yo creo que dar un homenaje a alguien tan importante que te dio la vida, y que a veces tú bloqueas cierto tipo de situaciones por sentimientos, porque gracias a la serie me he dado a la tarea de buscar gente profesional, y lo más importante de todo, es que no ha sido fácil, porque por el tema de la pandemia, se ha complicado muchísimo conseguir la materia prima, que esté a línea y medida que nosotros queremos representar”