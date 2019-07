Hermano de Jenni Rivera responde a los rumores sobre la cantante

Tras resurgir la información con respecto a que Jenni Rivera cantaba en fiestas de narcotraficantes y además que fue abusada y humillada en este tipo de eventos, es su hermano Juan Rivera quien rompe el silencio y da su versión al respecto.

De acuerdo a diversos medios, un testigo protegido reveló que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, supuestamente habría obligado a “La Diva de la Banda” a tener sexo oral frente a varias personas, a lo que Juan contestó en entrevista para el programa Sale el Sol:

“Yo no le tomo importancia a cosas así, no le tomo importancia a comentarios que hagan, he leído de eso, pero jamás he visto que él (La Barbie) lo diga, o que él diga con su boca o que haga una declaración, yo no creo en eso, el tiempo de Dios es perfecto y mi hermana tenía un ciclo aquí que cumplir y lo hizo y el 9 de diciembre Dios lo tenía marcado para que ella se fuera con él”.

Finalmente, Juan decidió enfocarse en el éxito que ha logrado el tema inédito “Aparentemente bien” y el reconocimiento que ha recibido su hermana por este proyecto póstumo.

“Entonces, que los medios digan lo que quieran que se rumore, este momento nadie en la historia lo va a poder quitar. Es la primera vez que un artista regional mexicano está en tendencia global, número 1 en el mundo, es la primera artista regional mexicano que es reconocida por la revista Forbes, sacó el reportaje ayer por el éxito que ha tenido, acaba de entrar en las primeras 100 más tocadas de Spotify en 15 minutos”, concluyó.