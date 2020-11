Hermano de Geraldine Bazán es el abogado de Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado jueves una gran polémica envolvió al mundo del espectáculo luego de que se diera a conocer que Eleazar Gómez había sido detenido por las autoridades tras tratar de estrangular a su novia Tefi Valenzuela.

Ahora se ha revelado que Ángel Claude Bazán, hermano de la actriz Geraldine Bazán, será quien se desempeñe como abogado del actor.

Pero no fue el único familiar en demostrar apoyo hacía el famoso, sino que Rosalba, madre de Geraldine, también llegó a la fiscalía en la Ciudad de México, y fue abordada por la prensa. Sin embargo, no quiso dar muchos detalles respecto a la situación.

"Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad”, dijo la mujer tras cuestionarle si apoyaba a Eleazar.

En cuanto a la gravedad del caso, la madre de la actriz señaló que ‘’ella no creía pero que tampoco estaba segura’’.

“Hay que saber las circunstancias, esto es muy lamentable, muy penoso, no sé decirles nada, gracias por estar aquí, pero ustedes también deberían apoyarlo, igual y apoyamos a la chica, pero nos sabemos las circunstancias no sabemos lo que pasó, vengo a petición de su mamá, aquí estamos, que es mi comadre, su mamá está enferma, no puede venir, pero obviamente que está al pendiente, ella nos acaba de comunicar yo no estaba enterada, pero ya están ahí atendiéndolo" finalizó.