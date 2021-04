Hermano de Belinda se postula a diputado federal

CIUDAD DE MÉXICO. – El hermano menor de la cantante española Belinda, Nacho Peregrín, se registró el viernes pasado como candidato a diputado federal por la Ciudad de México.



Según El Heraldo, el joven empresario de 24 años comenzó el proceso para lograr obtener la candidatura para la diputación del distrito 15 que corresponde a la Alcaldía Benito Juárez para la coalición “Juntos Haremos Historia”, alianza electoral que está conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).



La misma cantante confirmó la noticia de la candidatura de su hermano con un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram:



No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!”, escribió Belinda en sus historias.