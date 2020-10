Hermana de Yolanda Andrade rompe el silencio tras la muerte de Rolando Andrade

CIUDAD DE MÉXICO.- Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, rompió el silencio luego de dase a conocer que su hermano Rolando Andrade fue hallado sin vida y con un disparo en el pecho en Culiacán, Sinaloa.

La cantante ofreció una entrevista para el programa Venga la Alegría donde decidió aclarar que el hombre localizado sin vida es su consanguíneo únicamente por la parte paterna e incluso destacó que tanto ella como su famosa hermana no tenían ninguna relación cercana con él.

“La verdad es que sí me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo la pérdida, nuestras condolencias a su familia, obviamente esto es una noticia que impacta a todos; sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho, yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada, de cualquier manera, nuestras condolencias para su familia, es medio hermano”, explicó Marilé.

No obstante, Andrade confesó que, tras darse a conocer la noticia, ahora también su familia se ha visto afectada, pues algunas personas y medios de comunicación confundieron la identidad del hoy occiso con otro de sus hermanos.

“Yo tengo un hermano, de madre y padre, que también se llama Rolando, entonces me han llegado muchísimos mensajes dándome las condolencias de mi hermano Rolando y hasta sus fotos ya están circulando en redes sociales, en los comunicados, en medios formales informativos, y está la imagen de mi hermano y me duele también por sus hijos, su familia, y está confusión es tremenda… nosotros somos Andrade Gómez, ellos son Andrade Almada”, finalizó.