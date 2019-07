Hermana de Sharon Tate llora con interpretación de Margot Robbie

ESTADOS UNIDOS.- Debra Tate, hermana de Sharon Tate, actriz que fue víctima de la familia de Charles Manson en 1969, aprobó la interpretación de Margot Robbie en la nueva película de Quentin Tarantino, “Once upon a time… in Hollywood”.

Debra estuvo presente en un día del rodaje de la película y antes había leído el guion, el cual le pareció que honraba la figura de su difunta hermana.

Cuando presenció la interpretación de Robbie, acabó en llanto. “Me hizo llorar porque sonaba igual que Sharon” comentó.

“El tono de su voz era el de Sharon. Me emocionó tanto que empezaron a brotar lágrimas enormes. La parte frontal de mi camiseta estaba mojada. Pude ver a mi hermana otra vez… casi 50 años más tarde”.

Tal fue la aceptación de Debra, que le prestó a Tarantino algunas pertenencias de Sharon para la filmación, como joyas y un frasco de perfume.

“Es la primera vez que no me mintieron o engañaron o que no tuvieran consideración” dijo, quien incluso propuso a Margot Robbie para interpretar de nuevo a Sharon en alguna película futura.

Debra tenía 16 años cuando vio a su hermana por última vez, semanas antes de su muerte. Recuerda que estaba contenta por el hecho de ser tía en poco tiempo, ya que Sharon se encontraba embarazada al momento de su asesinato.

Ese día habían pasado un día en familia divirtiéndose en la alberca, además de haber presenciado el aterrizaje del hombre en la Luna. “Bailando y riendo, entrando y saliendo de la piscina” recuerda Debra.

El 9 de agosto de 1969 Sharon, con ocho meses de embarazo, fue apuñalada más de 15 ocasiones por miembros de la familia Manson. La joven actriz llegó a rogarles a los asesinos que la secuestraran y la mataran después de que naciera su bebé.

Quentin Tarantino decidió que Sharon apareciera como personaje en su nueva película, “Once upon a time… in Hollywood”, la cual se estrenará en México a finales de agosto de 2019.

