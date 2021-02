Hermana de Ricardo Crespo asegura que no tienen dinero para defender al actor

Ciudad de México.- Viviana Crespo, hermana de Ricardo Crespo, decidió romper el silencio y brindar su postura al respecto de la detención del actor y cantante quien, de acuerdo al comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se encuentra arrestado y vinculación a proceso por cargos de corrupción de personas menores de edad agravado.

Durante la entrevista que brindó al programa ‘Ventaneando’. Viviana dio a conocer la experiencia que han vivido como familia, así como algunos detalles del caso de su hermano.

“Mira la verdad estoy con mil cosas, me han hablado desde ayer... Te agradezco totalmente que me hablen para preguntar, no puedo hablar mucho, no puedo decir mucho”, explicó.

Sobre el tiempo que el artista lleva detenido, Vivi comentó: “Ricky está en el reclusorio desde hace una semana y media, pero no te puedo decir más ahorita, yo lo único que quiero es que todo salga a la luz para que tenga tranquilidad allá adentro...”.

Posteriormente, Viviana confesó que su familia no cuenta con los recursos necesarios para ayudar al intérprete. “Estamos en mucha desventaja porque nosotros no tenemos dinero y por el otro lado tienen mucho poder, mucho dinero y muchos conectes. Entonces, es lo que estamos viendo y pues no te puedo decir más”.

Por último, la hermana de Ricardo externó su preocupación porque no confía en la persona que en este momento está defendiendo al actor.

“Tiene un abogado, Ricky luego luego que lo agarraron le llamó a un abogado, pero en eso estamos porque no nos late esa persona...”, finalizó.