Hermana de Beyoncé estuvo a punto de morir por graves problemas de salud

ESTADOS UNIDOS.- Solange Knowles , hermana de Beyoncé, celebra esta semana el segundo aniversario del lanzamiento de su disco When I Get Home. Para ello ha tenido una serie de sorpresas, que incluyen el estreno de la película homónima dirigida por ella y que acompaña este trabajo musical.

Sin embargo, lo que realmente tomó desprevenidos a todos sus fans fue la impactante información que la artista acaba de compartir en sus redes sociales sobre los serios problemas de salud que enfrentó en los últimos años.

Solange Knowles compartió con sus fans en redes que mientras trabajaba en este álbum también estaba luchando literalmente por su vida, entrando y saliendo de hospitales, donde al parecer no conseguían dar con el tratamiento adecuado para su dolencia.

"Con la salud mermada y el espíritu roto, le pedí a Dios que me enviara una señal, no solo de que sobreviviría, sino también de que si me dejaba salir con vida, vería la luz, sea lo que sea lo que eso significa. Y Él comenzó a hablarme. La mitad de las veces no sabía de dónde provenía. Solo sabía que tenía que abrirle la puerta y responder", contó la hermana de Beyoncé en Instagram.

La artista no quiso entrar a dar detalles acerca de su enfermedad, aunque en el pasado se ha visto obligada a cancelar sus compromisos profesionales por una serie de problemas relacionados con el sistema nervioso autónomo.

Por otra parte, tampoco se siente demasiado cómoda hablando de un tema tan personal porque ni ella misma tiene claro aún qué implica el viaje que comenzó en 2019 y que sabe que aún no ha terminado.

"Un día les contaré todo acerca de lo que he vivido desde que abrí esa puerta. Las cosas que he descubierto. El largo proceso de curación que he comenzado. La gran alegría divina y el amor que he experimentado. Las historias de mi pasado a las que he sobrevivido y que tenía almacenadas en mi cuerpo... hasta que este dijo... ya no más", comentó.

"Este disco me llevó a descubrir todo eso. La vida se divide en dos momentos: antes y después de 'When I Get Home'. Me siento muy agradecida con todos ustedes por haberme dado tiempo y espacio. Muy, muy agradecida”, aseguró Solange Knowles.