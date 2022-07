Henry Cavill y la fortuna que "Superman" le ha dejado

ESTADOS UNIDOS.- Por mucho tiempo el actor Henry Cavill ha sido asociado al personaje que interpretó en múltiples ocasiones: Superman. El personaje le ha brindado mucha fama a nivel mundial, además de una impactante suma de dinero. Dicha fama también le ha ofrecido a Cavill la oportunidad de participar en muchas películas exitosas.

Tras su popularidad en ascenso después de interpretar a Superman en las películas "El hombre de acero", "Batman vs Superman" y "La liga de la justicia", protagonizó también películas como "Misión imposible", "Enola Holmes"; además, series televisivas como "The Tudors" y "The Witcher".

¿A cuánto asciende actualmente la suma de dinero que ha obtenido el actor?

Actualmente el patrimonio de Cavill asciende a 40 millones de pesos, de acuerdo con un reporte emitido por Celebrity Net Worth, en el que se informa que después de interpretar a Superman se involucró con organizaciones benéficas.

Según el informe mencionado anteriormente, las ganancias obtenidas para el actor por interpretar a dicho superhéroe de DC Cómics es de 14 millones de dólares.



Justamente en el mismo año en que empezó a encarnar Superman en "El Hombre de Acero" (2013), el artista compró una mansión de cinco millones de dólares en Lake Sherwood en California, Estados Unidos, a las afueras de Hollywood.

El inglés de 39 años podría aparecer este sábado en la convención de la Comic-Con de San Diego para hablar sobre el futuro del personaje que lo ha catapultado a la fama, de acuerdo con Deadline.