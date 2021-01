“Hemos pasado por los meses más difíciles”: Dice Daniel Bisogno tras volver a Ventaneando

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las últimas semanas la actividad del presentador Daniel Bisogno en Twitter se había limitado a compartir publicaciones de otras cuentas o anunciar su programa de radio; sin embargo, este miércoles 20 de enero volvió a publicar en la red un mensaje dedicado a sus seguidores.

“Buen día mis culeyes queridos de mi corazón. ¡Ánimo! Hemos pasado por los meses más difíciles tal vez de nuestra vida. A levantar el alma, a ser felices, y la felicidad no es algo que vamos a encontrar afuera, está dentro de uno. Volteemos hacia adentro y ahí está la respuesta”, escribió el integrante de TV Azteca en un mensaje que recibió más de dos mil “me gusta” y 64 retuits.

Las palabras de Bisogno llamaron especialmente la atención porque el pasado lunes 18 se reincorporó a Ventaneando después de varias semanas de polémica.

Y es que el 9 de diciembre, en plena transmisión en vivo del programa, Bisogno llamó “bruja malc*gida” al presentador argentino Javier Ceriani.

Se desató de inmediato un escándalo en Twitter, en donde Bisogno no sólo no se retractó sino que volvió a insultar al integrante de Chisme No Like. Al día siguiente el presentador no apareció en Ventaneando.

Surgieron entonces diversas historias alrededor del futuro de Bisogno; algunas aseguraron que peligraba su estancia en TV Azteca y otras más señalaron que estaría castigado hasta enero.

En medio de toda esa polémica, Bisogno había limitado su actividad en la red social a dar “retuits”, anunciar su programa de radio y de pronto responder a algún tuit o información, como ocurrió cuando envió un mensaje a Andrea Escalona luego de que ella recordara el noviazgo que tuvieron.

Atrás había quedado la interacción constante de Bisogno en la red y la costumbre de enviar saludos de buenos días a sus seguidores.

Y es que ya semanas antes del escándalo con Ceriani, Bisogno se había ausentado de la red social unos días después de que publicara un agresivo mensaje contra un usuario, plagado de insultos que muchos consideraron clasistas.

Ante aquel incidente, Bisogno se disculpó públicamente y anunció su ausencia de la red por un tiempo.

“Me doy cuenta de mi error y creo que eso es lo importante, soy una persona que se ha dedicado toda su vida a divertirlos durante casi un cuarto de siglo y se corren riesgos”, escribió en un comunicado publicado en Twitter. “Creo ser un buen papá, amigo y profesional, así que con toda la humildad del mundo les ofrezco una disculpa. Voy a hacerme un lado un rato de esta red no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no, también”.

Si bien el asunto no pasó a mayores en aquel momento, la situación de Bisogno pareció complicarse cuando se desató el escándalo con Ceriani.

Los comentarios no se hicieron esperar, positivos y negativos.

Bisogno dejó de aparecer en Ventaneando y solo figuró en los especiales de Navidad y Año Nuevo que, se dijo, ya estaban grabados desde antes del incidente.

Así que durante más de un mes “El Muñe” se ausentó del programa en el que saltó a la fama hace más de dos décadas.

Incluso su regreso estuvo cargado de cierta polémica pues seguidores de la emisión aseguraron que Pati Chapoy lo estaba ignorando, tal como ocurrió en 2018 con Atala Sarmiento.

Tanto en Twitter como en Instagram se publicaron comentarios haciendo referencia a la actitud que la titular del programa estaba teniendo con Bisogno.