Hello Kitty tendrá su película 'live action' con todos sus personajes

CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudio de Hollywood trae de vuelta a Hello Kitty con una película que será un híbrido entre live action y animación.

La película marcará la primera vez que un estudio lleva a Hello Kitty a la pantalla grande.

Deadline reporta que aún no han revelado la trama de Hello Kitty, pero la intención es que sea una historia que apele a los fans del personaje en todo el mundo.

Por lo pronto, es un hecho que realizarán la película del ícono pop japonés, pues ya hay directores asignados; Jennifer Coyle y Leo Matsuda serán los encargados de encabezar el proyecto para New Line.

Ambos fueron seleccionados por sus trabajos previos y sobre todo porque los dos directores "comparten una profunda conexión con los inolvidables personajes que Shintaro Tsuji y Sanrio han creado durante los últimos 40 años con Hello Kitty y sus amigos", dijo el CEO de New Line, estudio que está creando la película de live action.

"Al crecer en Brasil con una familia japonesa, estaba rodeado por la fantasía de Hello Kitty y me sirvió como recordatorio de que está bien ser diferente. Junto con Jen, FlynnPictureCo. y New Line, estoy encantado con esta increíble oportunidad de trabajar con uno de los personajes más queridos universalmente y expandir aún más las historias de Sanrio", expresó el director Matsuda.

Esta es la primera colaboración entre Coyle y Matsuda. Pero ya han trabajado, en el caso de Coyle, en la serie de Harley Quinn para HBO Max, en The Spectacular Spiderman, entre otros. Por su parte, Matsuda comenzó en Walt Disney Animation y trabajó en películas como Big Hero 6, Zootopia, Ralph Breaks the Internet y, más recientemente, Abominable para DreamWorks Animation.

Sobre Hello Kitty, fue en 2014 cuando Sanrio sorprendió al mundo diciendo que el personaje no es una gatita, sino una niña. "Hello Kitty no es una gata. Es un personaje de dibujos animados. Es una niña pequeña. Es una amiga. Pero no es un gato. Nunca la verás a cuatro patas. Camina, se sienta y actúa como una criatura de dos piernas"", dijo en aquel entonces el portavoz de la marca japonesa. "Es un personaje 100% caracterizado".