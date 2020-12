Helena Boham Carter lanza polémica campaña en app de citas

LONDRES.- La actriz Helena Bonham Carter protagoniza la que sin duda será una de las campañas publicitarias más polémicas de este periodo festivo para la app de citas Bumble, que cede el control a las usuarias a la hora de dar el primer paso.

Según un nuevo estudio llevado a cabo por la compañía, el 70 por ciento de las personas solteras reconoce que la actual pandemia del coronavirus ha repercutido negativamente en su vida amorosa, y para todos ellos, la intérprete tiene un consejo muy importante que le ha ayudado a sobrellevar los dos periodos de confinamiento que se han vivido hasta ahora en Reino Unido.

"Cómprate un vibrador, y una manta pesada que sustituya los abrazos", afirmó Helena durante la promoción de este nuevo proyecto. "Además, no hagas nada. Cuando el mundo se vuelve loco, cuando estás en estado de shock por el motivo que sea, ese es el momento de no hacer nada. No te muevas. Olvídate del progreso y limítate a existir. Fíjate como objetivo tomarte un té por la tarde, pero nada más ambicioso que eso".