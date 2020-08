Heidi Klum y Seal pelean por custodia de sus hijos

ESTADOS UNIDOS.- Un proceso legal enfrentan el cantante Seal y la modelo alemana Heidi Klum, tras solicitar una audiencia de emergencia para conseguir un permiso para poder viajar a Europa con sus hijos.

Acorde a la revista People, la modelo ha solicitado una audiencia para pedir la permiso de salir del país junto a sus hijos, tras que su ex esposo se negara debido a la pandemia que atraviesa el mundo.

La pareja comparte 4 herederos: Leni de 16 años, Henry de 14, Johan de 13 y Lou de 10. En la declaración que hizo la empresaria explica que aunque tanto Seal como ella tiene la custodia compartida de sus hijos, los adolescentes pasan la mayoría del tiempo viviendo con ella.

“El tiempo que Henry pasa con nuestros hijos es, en el mejor de los casos, esporádico”, escribió Klum en su declaración.

El motivo del viaje es por la próxima grabación de la 16 temporada de "Germanys Next Top Model" en octubre, un trabajo al que está contractualmente obligada a filmar en su país natal. Aunque el show es normalmente grabado en Los Ángeles para beneficio de Klum, este año las cosas se complicaron por la pandemia y las restricciones de viaje que tuvieron como consecuencia.

“Soy muy consciente de todas las precauciones necesarias asociadas con el virus COVID-19, y nunca pondría en riesgo a nuestros hijos. He tomado todas las precauciones para Alemania de la misma manera que lo hago en Estados Unidos”, agregó.

Debido al arreglo que tiene la pareja, los niños pasaron las últimas vacaciones navideñas con su padre, pero la modelo admite que esto puede cambiar si Seal les permite viajar con ella a Europa.

“Habrá un receso de tres semanas para las vacaciones de Navidad ... Aunque originalmente estaba previsto que los niños pasaran estas vacaciones de Navidad conmigo, estoy dispuesta a aceptar que Henry pase las vacaciones de Navidad con ellos nuevamente este año para que los niños puedan estar con su padre durante este tiempo”, añadió la modelo.

Los hijos de la pareja de famosos han declarado que no quieren pasar tanto tiempo separados de su madre.

Según afirma Klum trató de resolver esta situación con su ex marido, sin obtener una respuesta favorecedora, a lo que los hijos de la pareja responden que no se quieren quedar en Estados Unidos, por lo que los términos familiares actualmente no se encuentran en las mejores condiciones.

Aunado a esto, Leni, su hija mayor también hizo una declaración directamente a la corte en la que pide que les den permiso de viajar a Alemania para que ella y sus hermanos estén con su madre. Además de que sería una gran oportunidad para visitar a sus abuelos.

“Esto es muy difícil porque amo a mis dos padres, pero siento que necesito hablar. Entiendo que mis hermanos son demasiado pequeños para hablar con el juez, así que estoy feliz de hablar por todos nosotros. Mi mamá necesita filmar en Alemania durante unos meses y mis hermanos y yo queremos ir con ella. Hasta ahora, mi papá no nos permite ir, aunque hemos tratado de decirle nuestras razones por las que si queremos”, escribió la adolescente.

Heidi Klum contrajo nupcias nuevamente con el baterista de Tokio Hotel en el 2019. (Tomada de la red).

Klum y Seal estuvieron juntos desde el 2004 y se casaron después. Tras nueve años de matrimonio decidieron disolver su matrimonio en octubre de 2014. La modelo se casó con el guitarrista de Tokio Hotel, Tom Kaulitz el año pasado.