Héctor SuárezGomís critica postura de AMLO ante la pandemia por coronavirus

Héctor Suárez Gomís se pronunció en contra de la respuesta que el Presidente de México ha hecho ante la pandemia por coronavirus.

El actor mexicano considera que la situación debe tomarse con más seriedad y reaccionó ante el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ante una crisis económica: "el escudo protector es la honestidad".

"Tengo esperanzas en que absolutamente todos los líderes de cada país se la tomen en serio y no anden diciendo pendejadas como que la honestidad va a salvarnos de cualquier otra cosa", dijo el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Esto es en serio, y hay que acatar todas las medidas y lo que están haciendo en otras partes del mundo también hacerlo, esto no tiene nada que ver con política o con quién te identifiques políticamente, esto tiene que ver con la raza humana y esa somos todos nosotros, del color que sea, del partido que sea, la nacionalidad que sea y de la preferencia sexual que sea, todos somos lo mismo y hay que cuidarnos los unos a los otros", aconsejó.

Gomís se encuentra en cuarentena en Miami desde hace varios días, para lo que se preparó surtiendo solamente víveres necesarios pues no consciente las compras de pánico que muchos ciudadanos están haciendo y que a él le parecen absurdas.

"Eso del papel de baño me parece la estupidez más grande de la raza humana y además ahí te das cuenta de qué cochina es la gente, cómo siguen utilizando papel de baño habiendo toallas húmedas y en realidad todas las compras que he hecho es imaginando que mañana Trump dice: '15 días cuarentena nacional de todo el mundo y en realidad todo lo que compre fue de lata y cosas así, nada de refrigerador para que no se eche a perder´".

Gomis ya no está asistiendo a trabajar luego de que la serie "100 días para enamorarnos", suspendiera sus grabaciones.

"No sabemos qué más vaya a pasar pero no hemos grabando y cuando te informas y lees y ves las noticias no nada mas de un sólo país sino de varios y te das cuenta de lo que está pasando te das cuenta de que lo mejor es unirte a la demás humanidad, sobre todo cuidarte".

Para el actor de "Contracorriente", lo positivo de la situación es que el ambiente ha dejado de tener daños causados por la sociedad.

"Desde que hay cuarentena en China el nivel del esmog ha bajado, se puede ver más, está más limpio el aire, porque estamos haciendo mierda al planeta y entonces que salga un líder a decir: no pasa nada, con una estampita y siendo honestos vamos a poder con lo que sea, no, vamos a ser serios porque estamos hablando de vidas humanas", señaló Gomís.