Héctor Suárez explota al ser cuestionado por el cáncer

A pocos días de que Héctor Suárez ingresara al hospital para que le cambiaran la sonda que usa, luego de haber sido sometido a una cirugía por cáncer de vejiga, el actor expresó su negativa para hablar de este padecimiento.

Desestimando su estancia en el nosocomio, Suárez explicó: “es una cosa de rutina, cada 9 meses cambia la sonda del riñón, y a eso vine… y ya me voy… mi vida está bien, yo estoy sano, es lo que me importa, y ya me voy a mi casa”

Sin embargo, ante la pregunta del reportero del programa “De Primera Mano” sobre el cáncer que lo aquejó, el reconocido histrión explotó y contestó:

“Nada, nada, del cáncer ni nada, no quiero hablar del cáncer, nada más le parten a uno la madre, porque la gente dice no, a ese pinch* viejo no lo vuelves a llamar porque está enfermo y en una de esas se nos truena a media novela, por eso no quiero hablar del cáncer ni de nada”.

Posteriormente, Don Héctor subrayó que se encuentra perfectamente bien. “Nada más te digo que estoy a toda madre y estoy muy bien y me voy en una hora y ya, me cambiaron mi sonda, es todo, es un problema privado, familiar, pero pues mi hijo (lo hizo público), lo regañé”.

Finalmente, Héctor Suárez envió un mensaje a todos sus seguidores para alentarlos a cuidarse y tomar precauciones ante la pandemia del coronavirus.