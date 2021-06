Héctor Suárez Gomis asegura que renunció a la herencia de su padre para evitar problemas

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año del fallecimiento de Don Héctor Suárez, es su hijo Héctor Suárez Gomis quien desmiente que exista algún tipo de disgusto entre sus familiares por la herencia del primer actor.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Incluso reveló que antes de su muerte Don Héctor habló de este tema con él y ahí le dejó claro que no deseaba nada material que le pudiera dejar tras su partida.

“Cuando me dijo ‘oye quiero tocar contigo el tema de la herencia’, (le respondí) ‘yo soy el quiere hablar contigo de eso, no quiero nada… nada de nada… ¿por qué?, porque me diste todo en tu vida, todo en la vida me lo diste, tu época de más éxito, me viajaste poca mad$%, fui a los mejores museos, a los mejores teatros, paseamos como reyes a los mejores lados’”, contó Suárez Gomis en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, el actor y conductor confesó el motivo que le dio a su padre para renunciar a todo.

“Yo voy a cumplir 50 años y yo me sé ganar la vida, tengo dos hermanos que están saliendo apenas a vivir la vida, déjaselo a ellos”, le dijo a Héctor Suárez en aquella ocasión.

Por último, Suárez Gomis confesó que pese a esta decisión sí recibió algunos objetos que compró su padre en vida. “Al final se la pedí a Sara, quiero el cuadro del autógrafo de Chaplin y del Gordo y El Flaco, se acabó”.