Héctor Suárez Gomis abierto a que exista una bioserie de su padre bajo una condición

Ciudad de México.- Héctor Suárez Gomis expresó su sentir tras perder a sus padres y compartió que podría realizar una bioserie sobre la vida de su papá, Héctor Suárez.

La muerte de los papás es horrible, pero nadie habla de la orfandad, cuando se fue mi papá fue durísimo, un golpe muy fuerte, que creo que lo digerí e hice catarsis mientras escribía el libro. Mientras estaban cremando a mi papá, entré a la bodega donde guardaba todas sus cosas, y cómo me fui encontrando con la ropa de sus personajes fue muy fuerte. Al año y medio muere mi mamá en mis brazos, y por supuesto que me reventó”

confesó.

Podría realizar una bioserie de su padre

Con relación al proyecto sobre la vida del fallecido Héctor Suárez, el intérprete dio a conocer la condición que pone para que pueda llevarse a cabo. “Quieren hacer una serie del libro, va, pero no de Héctor Suárez, es un actor, le ponemos el nombre que ustedes quieran, y es exactamente lo mismo, y de esa manera no la centralizan ni la ubican nada más en México y con la única gente que la conozcan, el libro lo que tiene de fascinante es que la historia de amor entre un padre y un hijo”.

Pólemica con periodista

Al respecto del proceso legal que mantuvo con el periodista Vicente Serrano, Gomis celebró su triunfo y recalcó: “Voy a subir el video de las cámaras de seguridad para que vean como no mentí, porque no hubo ni una riña. Se los aventé (los lentes), y es tan cobarde que no se supo defender”.