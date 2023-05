Héctor Soberón niega haber perdido juicio de paternidad contra Brigitte Karen Rivera

Ciudad de México.- Héctor Soberón se expresó sobre la publicación que lo señala de haber perdida un juicio de paternidad ante Brigitte Karen Rivera, quien lo demandó y ahora el artista tendría que pagarle manutención de más de 10 años.

Por medio de Instagram, el actor se defendió y negó ser el padre del hijo de Karen Rivera, quien ahora tiene 13 años.

Salió una publicación en una revista en donde se menciona de manera por demás mal intencionada que después de 7 años de juicio se me declaró legalmente padre de un menor. Al respecto quiero señalar que esta información es total y completamente falsa, el juicio, en donde ya se sabe han existido irregularidades, no ha llegado a sentencia firme o definitiva, continúa en un proceso de apelación en el cual los magistrados estarán decidiendo la sentencia”

Detalló.

Opinión pública

De la misma manera, Soberón enfatizó que tanto Brigitte Karen y el medio de comunicación que dio a conocer la noticia únicamente quieren desprestigiarlo ante la opinión pública.

“Es de hacer mención que tanto la madre del menor como la revista que hizo la publicación, no es la primera vez que utilizan esto para acusarme de cosas que nunca sucedieron y desprestigiarme, con esta sería la cuarta ocasión que mencionan que han ganado el juicio y prometen tener un acta de nacimiento en menos de 15 días, situación que nunca ha sucedido y en esta ocasión tampoco sucederá”, aseveró.

“Hago un llamado a ustedes, los verdaderos medios de comunicación y al público en general a no dejarse llevar por lo que publica esta revista que sólo se dedica a atacar con mentiras a mi persona y diferentes compañeros del medio del espectáculo”, añadió.

Finalmente, Héctor expresó: “Por el momento mis abogados se encargan del tema y yo también deseo que este procedimiento judicial llegué a su fin, pero repito, por el momento no existe la sentencia que esta revista menciona. Apelando a su comprensión, les comento qué no daré entrevistas al respecto, ya qué como lo he comentado en otras ocasiones en que esta publicación me ha atacado, la tranquilidad de mi familia es primordial”.