Héctor Soberón envía pésame a Michelle Vieth tras la muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Héctor Soberón y Michelle Vieth protagonizaron una de las separaciones más controversiales del medio artístico hace más de una década, y que en recientes entrevistas han mostrado incomodidad al escuchar el nombre del otro, el actor sorprendió con su reacción tras enterarse sobre el deceso del padre de la actriz.

Durante la entrevista concedida al programa Sale el Sol, Héctor fue cuestionado por la noticia de la muerte de su ex suegro el pasado mes de septiembre, a lo que sorprendido dijo: “no lo conocía… lo habré visto… la única vez que lo vi fue el día de la boda… entonces, no sabía, mi más sentido pésame para toda la familia y que encuentren una pronta resignación… no sé cuándo haya fallecido, pero ese es mi deseo”.

De esta manera, el artista manifestó su solidaridad con Vieth, aunque no es un secreto que su carrera se vino a pique luego de que filtraran un video sexual de la protagonista de ‘Amigas y Rivales’, y ella afirmara que el autor de esa acción fue Soberón, quien es 15 años mayor que ella.

Por otra parte, Héctor confesó que recientemente se contagió de Covid-19, por lo que ahora agradece encontrarse bien de salud y poder disfrutar de su familia sin restricciones.

“Me fue bastante bien, de 17 días tuve 2 con mucha temperatura, y ya, perdí el olfato, perdí el gusto, dolores de cabeza, dolor de cuerpo, huesos, pero hubo dos días que caí en crisis, me tuve que bajar la temperatura, me metí a bañar, fue imposible, y mi mujer me encontró porque el dolor era insoportable, el dolor de huesos, las articulaciones, la cabeza, la temperatura se me levantó, entonces fue algo muy difícil, pero al final del día me fue muy bien”, contó.