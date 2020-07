Héctor Sandarti vuelve a Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante esta mañana el programa Hoy sorprendió con la visita de alguien muy especial y fue la presencia del famoso Héctor Sandarti, quien apareció como conductor invitado del programa matutino.

Quien recientemente terminó su contrato para Telemundo y dejó de trabajar para 'Un nuevo día', tiempo después el conductor dio a conocer la noticia a Televisa.

Como sabemos el guatemalteco fue parte de Hoy por muchos años, convirtiéndose en uno de los consentidos por el público y por supuesto por todos sus compañeros quienes lo recibieron con los brazos abiertos y se conmovieron por su presencia según TV Notas.



Me encantaría Abrazarlos y besarlos a todos pero Susana no me lo permite; o saben lo que representa para mi estar en este foro, en 'Hoy' donde siempre disfruto tanto, tanto, gracias por escribirme por lo menos un día, estoy feliz.