Héctor Parra presenta demanda contra declaraciones de Ginny Hoffman y su hija Alexa

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Héctor Parra fuera señalado públicamente por su ex pareja Ginny Hoffman y su hija Alexa de tocamientos inapropiados a la joven cuando ella era menor de edad, ahora el actor reveló que ha iniciado un proceso legal en contra de quien resulte responsable y no descansará hasta llegar a sus últimas consecuencias.

“El día de hoy se inicia todo el proceso formalmente… Esto es un hecho, es una realidad, no son palabras, yo no voy a estar litigando ante los medios, yo no voy a dar oídos, no me voy a prestar a eso, simplemente los hechos hablan, yo si me voy por la parte legal hasta sus últimas consecuencias de quien, y quienes resulten responsables”, explicó en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionado sobre si esto podría llevar a la cárcel a su ex y a su hija, el histrión respondió: “lo que venga, el daño en mi caso fue y sigue siendo tan fuerte en lo emocional, yo intenté por la parte tranquila que esto no avanzara, ya avanzó, y una vez entrando esto como es ahora aquí frente a los tribunales, ya no depende de mí, yo ya no puedo frenar nada porque esto ya se inició, entonces insisto y que quede claro, llego hasta las últimas consecuencias que este proceso indique”.

Por último, el abogado del artista explicó: “el tema que nosotros estamos emprendiendo es civil 100 por ciento, pero no desestimo que Alexa arguya ante el derecho que tiene, los hechos que refirió a valorar a Ministerio Público. La valoración del Ministerio Público pudiera encontrarse entonces un supuesto defender también la vía penal por parte de nosotros, si fuera el caso, iríamos a la vía penal, y si ella lleva el caso a la vía penal imputándole violencia emocional a Alexa y vamos a imputarle falsedad de declaración a Alexa, porque ella es la única que puede declarar, la señora Ginny Hoffman ya no puede declarar, ella en todo caso si los hechos son ciertos, los encubrió, entonces se hace acreedora a sanción”.