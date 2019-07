Héctor Parra niega haber abusado sexualmente de su propia hija

MÉXICO.- A inicios del 2018, la actriz Ginny Hoffman declaró que su ex pareja, Héctor Parra, había tenido una conducta sexual inapropiada con su propia hija y por tal motivo, desde hacía 3 años la niña no tenía contacto con él. En ese momento Hoffman declaró que un padre no haría las porquerías que hizo ese señor con la pequeña.

Meses después, el propio Parra decide dar su versión de los hechos y la situación actual del caso. “Esta demanda que presenta la señora para quitarme la patria potestad la hizo hace dos años, en el 2017, motivo: porque tengo 6 meses de desaparecido, abandoné a Alexa y no le paso pensión, seamos congruentes, esa demanda debería ser para que aclarara y confirmara las porquerías que declaro aparentemente que hice ¿no?”.

El actor, que mantuvo una relación de 8 años con Ginny, desconoce por qué a pesar de que su ex pareja difundió en los medios de comunicación acusaciones tan serias, aun no haya procedido legalmente al respecto. “No existe, no existe una demanda de eso y perdón, pero cualquiera que es padre o madre te consta, sabes, tienes las pruebas de cosas como esas, no vas a dar una entrevista, no señor, ahí inmediatamente me demanda y así lo sabemos, me notifican y por el momento voy a dar a la cárcel en lo que se investiga . Lo único que hay es un expediente que dice ‘quítenle la patria potestad por abandono a mi hija de seis meses que no pasa pensión’ ¿Por qué solo hay eso si se entero de cosas tan terribles?, hace tres años ella se entero de las cosas terribles supuestamente”.

Y si bien su hija no quiere verlo desde hace tiempo, para él eso tiene una explicación.

“¿Mi hija fue la que decidió de la nada no verme?, no es de la nada, es de años de manipularla en mi contra. La he buscado telefónicamente, por mensajes y la vez que fui ya desesperado a la escuela para ver que pasaba, la encargada de la escuela fue a buscarla y regreso diciendo ‘Señor Parra lo siento, la niña dice que no lo quiere ver’ eso pasó”.

Por el momento este caso continúa aun en los tribunales, mientras tanto ambos actores, según versión del propio Hector Parra, continúan teniendo la patria potestad de la pequeña después de que el juez le negara la petición a Hoffman de quitarle sus derechos de padre.